ألينيا بعد ظهوره الأول في دوري الأبطال: ألعب كل مباراة كأنها الأخيرة

اللاعب يشيد بديمبيليه ويدعو لمساعدته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلس ألينيا لاعب برشلونة الصاعد سعادته عقب مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الأول، والتي أتت أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

وقال ألينيا عقب المباراة:"أنا سعيد للغاية، وآخذ كل مباراة ألعبها كما لو كانت الأخيرة. اليوم كان اختباراً جديداً. لقد كان أسبوعاً جيداً للغاية". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأوضح:"سجلت هدفاً ولعبت في الكأس وحصلت على رقم في الفريق الأول، أنا أحظى بوقت عظيم وأود مواصلته".

وأضاف:"توتنهام فريق كبير أتى لأجل الفوز، لقد لعبنا مباراة رائعة ونحن سعداء، والآن هم أيضاً سعداء بسبب تعادل إنتر. كان هناك الكثير من المشجعين الإنجليز هنا".

أما عن زميله عثمان ديمبيليه صاحب هدف الفريق قال:"إنه لاعب رائع، يجب أن نساعده وسيمنحنا الكثير من الأشياء، لقد أظهر ذلك بهدف جديد".

وكان توتنهام قد تعادل مع برشلونة 1-1 ليتأهل برفقته إلى دور الـ16، بعد تعادل إنتر ميلان وأيندهوفن بنفس النتيجة.