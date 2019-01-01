ألينا يرفض الانضمام إلى ميلان وبرشلونة يوافق على وجهته الجديدة

الصفقة انتهت..

أصبح كارليس ألينا، لاعب برشلونة، على أعتاب الانضمام إلى ريال بيتيس في الساعات القليلة المقبلة، وذلك حسب ما أوردته تقارير من صحيفة "سبورت" الكتلانية.

وبرز ألينا كواحد من أفضل المواهب في قطاع اللامسيا، وقد اعتمد عليه إرنستو فالفريدي في الموسم الماضي، غير أن دوره قد تراجع بصورة واضحة في هذا الموسم.

إدارة البلوجرانا تُفضِّل أن تُرسل موهبتها في إعارة من أجل اكتساب الخبرة، على أن يعود بعدها إلى الكامب نو من جديد، وهو الأمر الذي قدم به ريال بيتيس عرضًا بالفعل ولقيّ قبول الإدارة الكتلانية.

وبحسب "سبورت" فإن عقد الإعارة لن يحمل بندًا للشراء كما جرت العادة، وذلك بناء على رغبة واضحة وصريحة من إدارة بارتوميو، والتي تؤمن بأن اللاعب سيكون له مستقبل كبير في عالم المستديرة.

اهتمام بيتيس ليس جديدًا، فالنادي الأندلسي حاول أن يظفر بخدمات ألينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وقدّم عرضًا في الأسبوع الأخير من أغسطس، إلا أن فالفيردي حينها رفض ترك لاعبه.

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لكن بعد تعثر مشاركته هذا الموسم وامتلاء مركزه بالعديد من النجوم، قرر اللاعب أن يرحل بالاتفاق مع النادي، وكان بيتيس أيضًا هو أول المهتمين من جديد خلال نوفمبر الماضي، وقد لقيّ منافسة من قبل ميلان الإيطالي أيضًا.

الصحيفة أشارت إلى أن عرض ميلان كان الأقوى من الناحية المالية، إلا أن رغبة اللاعب كانت واضحة وهي بالاستمرار في الدوري الإسباني، فلم يقتنع بعرض الروسونيري من الناحية الرياضية، في الوقت الذي بدت إرادته صريحة في التوقيع مع بيتيس.

يذكر أن الصحيفة أيضًا قد كشفت أن الصفقة سوف تعلن بشكل رسمي خلال ساعات قليلة بعد الاتفاق بين برشلونة وبيتيس، حيث ساهمت عطلات أعياد الميلاد في تأخير الأوراق الخاصة بالعقد، لكن بيتيس يسعى بكل قوة لتسجيله مع أول لحظات فتح السوق يوم 1 يناير.