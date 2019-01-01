ألينا : انتقال نيمار إلى ريال مدريد سيكون مؤلماً

أين ينتهي الحال بالنجم البرازيلي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث كارلوس ألينا، موهبة برشلونة الشابة، عن إمكانية تعاقد الفريق مع البرازيلي نيمار أو انتقال الأخير إلى ريال مدريد.

وأكد باريس سان جيرمان على لسان مديره الرياضي ليوناردو أن هناك مفاوضات متقدمة جارية حالية بخصوص مستقبل نيمار.

وقال ألينا بعد لقاء برشلونة أمام نابولي في تصريحات نقلتها "ماركا": "سيكون مؤلماً انتقال نيمار للخصم اللدود، خصوصاً بعد أن لعب هنا".

وأكمل: "نثق في أنه سيأتي، هو من الأفضل في العالم، وإذا أتى ستكون أفضل نهاية ممكنة لسوق الانتقالات".

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وعن المباراة: "كانت جيدة للغاية، ألعب بأريحية مع دي يونج وسيرجي، من المهم الفوز في اللقاء الأول في الدوري".

وأكمل: "الموسم الماضي لا يزال يترك أثراً سلبياً، ولكن نريد التعويض، ريال مدريد يبقى ريال مدريد، ولا يجب نسيان أتلتيكو".

وحول التعاقد مع أنطوان جريزمان: "اندمج سريعاً مع الفريق، هو شخص متواضع ويلعب للفريق وأنا سعيد من أجله".

وفاز برشلونة برباعية نظيفة على نابولي مساء السبت، ويلعب مع أتلتيك بلباو الجمعة المقبلة في افتتاح الليجا.