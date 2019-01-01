المرشح لمنصب المدير الرياضي في آرسنال يُرحب بعودة أليكسيس سانشيز

النجم التشيلي لم ينجح في ملعب أولد ترافورد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب مارك أوفر مارس المرشح لمنصب المدير الرياضي لآرسنال بعودة أليكسيس سانشيز لملعب الإمارات، بعد تجربته غير الناجحة مع مانشستر يونايتد.

النجم التشيلي حقق مسيرة مذهلة مع آرسنال قبل أن يتركه قبل 6 أشهر من نهاية عقده خلال يناير 2018 وينتقل إلى مانشستر يونايتد، ورغم الآمال الكبيرة إلا أنه لم يُقدم المستوى ذاته وخرج من التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولشار.

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وتحدث أوفر مارس لصحيفة إيه دي أن عن وضع اللاعب قائلًا "لدي احترام كبير تجاه أليكسيس، لأنه أدى جيدًا كثيرًا في آرسنال، لكني لا أعلم إن كان رحيله قرارًا سليمًا. الكرة الإنجليزية تُغيرك، وتأخذك خطوة للأمام".

"آرسين فينجر وصل قبلي بعام واحد، وبعدي جاء دينيس بيركامب وأثار إعجاب الجميع في إنجلترا. كان وقتًا رائعًا، أعتقد أننا غيرنا تاريخ النادي قليلًا".

أتم "هذا النوع من اللاعبين كان مهمًا جدًا لآرسنال، الفريق حاول ضم لاعب مثل سانشيز بعد رحيله، لكنه لم ينجح، لذا هو قد يعود لآرسنال".