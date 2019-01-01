أليكسيس سانشيز في إنتر خلال ساعات

مصادر تؤكد إتمام صفقة انتقال أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد وإنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن الساعات القادمة ستشهد الإعلان الرسمي عن ضم إنتر لنجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز.

وكانت مصادر قد تحدثت عن تراجع الشياطين الحمر عن إتمام الصفقة بعد إصابة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، ولكن هذه الأخبار تلاشت صباح اليوم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وكشفت سكاي سبورتس على لسان الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن اليوم سيشهد حسم الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل.

وكانت إدارة الشياطين الحمر قد وافقت مبدئيًا على رحيل أليكسيس سانشيز إلى إنتر، ومرت الأيام الماضية في الاتفاق حول النفقات المتعلقة باللاعب.

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء، في انتظار الكشف عن المبلغ الذي سيدفعه إنتر والنسبة التي سيتحملها من راتبه

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد استغنى عن خدمات مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، والذي رحل إلى إنتر أيضًا مقابل 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.