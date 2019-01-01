أليكساندر أرنولد يدخل موسوعة جينيس

أرنولد وتطور مستمر مع ليفربول

هيثم محمد تويتر

دخل ترينت أليكساندر أرنولد، مدافع ليفربول، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب إحصائياته المميزة في الموسم الفائت.

وساهم أرنولد في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا، كما قدم 12 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وكان الرقم مسجلاً في الماضي للثنائي ليتون بينز وأندي هينشكليف، لاعبا إيفرتون، ولكن أرنولد حطمه بما حققه مع ليفربول.

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وعلق أرنولد على الأمر مع "ميرور": "أشعر بالفخر، لطالما أردت التقدم وتقديم المساعدة للفريق بصناعة الفرص، الأمر للبقية لتسجيل الكرات، لأن اللعبة جماعية".

وأضاف: "هي لحظة هائلة لي ولعائلتي، وأتمنى أن يصمد الرقم لفترة طويلة من السنوات، أنا وروبرتسون وصلنا لمستوى رائع مع نهاية الموسم، وهذا ساعد الفريق للفوز".

وختم: "أندي بالتأكيد أعتقد أنه فاز بحلول نهاية المسابقة، استفدنا من وجود فان دايك لأنه يوفر لك الحماية وهو من أفضل من لعبت مع، لاعب عالمي".

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وضمت قائمة الإضافات المتعلقة بلاعبي كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي كأصغر مرشح للكرة الذهبية، ونجم برشلونة ليونيل ميسي بسبب كسره رقم الأهداف المسجلة لموسم واحد في تاريخ الليجا.