أليسون يلوم عدم ثقة اللاعبين في التعادل مع وست هام

أليسون ينتقد التمريرات الخاطئة السخيفة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول إحباطه من افتقاد زملائه للثقة خلال مواجهتهم الأخيرة مع وست هام يونايتد.

وقال أليسون:"أعتقد أنه كان لدينا بعض اللمحات في المباراة، بعض اللحظات من عدم الأمان".

وأضاف:"لقد بدأنا بالتسجيل، ولكن من تلك اللحظة بدأنا نخطئ بعض التمريرات السخيفة التي لم نكن نخطئها في المعتاد".

وتابع:"أعتقد أن الفريق فقد بعض الثقة في تلك المباراة، بينما اكتسبها الخصم".

يذكر أن ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لمثله، ليتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي إلى 3 نقاط.