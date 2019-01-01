أليسون يفسر سبب عدم مشاهدة نهائي الأبطال وكيف تعامل مع خطأه الأول

حارس ليفربول يقضى موسمًا رائعًا مع الريدز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، ثاني أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن صراعه مع إيدرسون وكذلك كيفية اختياره لليفربول.

حارس روما السابق، أجرى حوارًا مع بي تي سبورت الإنجليزية، تذكر فيه نهائي دوري أبطال الموسم الماضي، وكذلك عن مدربه الألماني يورجن كلوب.

أليسون تحدث عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي جمع ليفربول أمام ريال مدريد: "لم أشاهد المباراة، أنها مباراة هامة للمشاهدة، لكن روما لم يتواجد لذلك الأمر كان مُحبط للمشاهدة، بعضنا قرر عدم مشاهدة المباراة".

وتابع: "كذلك كنا نُحضر لكأس العالم، وكان هناك تدريبات، بعد كأس العالم تسألت عن ماذا سأحقق في ليفربول، لقد درست النادي وعندما أصبحت الأمور رسمية وتحدث معي كلوب، شرح لي مشروع النادي بدون شك، وساهم في قراري بشكل رائع".

وعن دور يورجن كلوب في ما يقدمه الفريق الموسم الحالي: "أنه رجل شغوف بكرة القدم، ولديه رغبة في الانتصارات وحصد الألقاب، وكذلك يحارب من أجل مهام ناجحة، لقد كان بطلاً من بوروسيا دورتموند، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك فعل هنا، للأسف لم يحقق اللقب لكنه رجل شغوف بعمله".

🔴 أوباميانج يتفوق على أساطير آرسنال بهدفه في كارديف سيتي 👏 pic.twitter.com/ULkmymjfGN — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

وواصل عن مدربه الألماني: "أنه يتحول عندما يحتفل بالأهداف، الهدف الأول أو الخامس في الحقيقة، قد يحتفل بالهدف الخامس أكثر من الأول، عندما ركض لأرضية ملعب بعد هدف إيفرتون، كان الأمر له معني لأنه ديربي والهدف في الدقيقة الأخيرة، والجميع أصبح مجنوناً وكذلك أنا صدمت عندما رأيته".

وجاءت أولى الأهداف التي تلقاها البرازيلي بخطأ أمام ليستر سيتي في الدوري، ليتذكر هذا الهدف: "لقد تقلبت الخطأ، وواصلت على الثقة في تلك اللحظات، أتخذ مخاطر قليلة من التي أخذها في أي وقت أخر، وكذلك أعمل على أن الثقة بشكل أكبر، الحراس لابد أن يواصلوا العمل خطوة خطوة".

وعن بداياته: "لقد كنت أريد أن أصبح حارس منذ المدرسة، لكن أخي قال لي لا تكن حارس، ألعب كلاعب وسط، تدربت كمتوسط ميدان دفاعي، لكن كنا صغارًا على المرمى وقلت أنني أريد أن ألعب في حراسة المرمى، لقد حدث هذا وأنا في الثامنة من عمري، ومنذ حينها وأنا في حراسة المرمى، وأواصل القيام بما أحبه".

ويتصارع أليسون مع مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي على حماية عرين السامبا البرازيلية: "عندما نجتمع في المنتخب، نضع النادي جانبًا، نحن فريق واحد المنتخب البرازيلي، أحياناً نذكر بعض المباريات، عندما نتقابل نتحدث عن أشياء لا نقوم بها في كرة القدم".

ويمتلك الريدز فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مع منافسه مانشستر سيتي، والذي خسر أمس أمام نيوكاسل، ليوسع الفارق حال الفوز على ليستر سيتي إلى 7 نقاط، مساء اليوم.