أليسون يعود بالذاكرة: برشلونة لم يهددني في مباراة روما

ليفربول يصطدم بالعملاق الكتالوني في نصف نهائي الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد أليسون بيكر، حارس ليفربول، لمواجهته بقميص روما أمام برشلونة الموسم الماضي بمناسبة وقوع الريدز أمام الفريق الكتالوني في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان أليسون حارساً للجيالوروسي عندما فجر مفاجأة كبرى بإقصاء برشلونة بعد الانتصار عليه بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي رغم الخسارة 4-1 ذهاباً.

وقال أليسون لموقع ليفربول الرسمي: "كانت تجربة استثنائية المشاركة في ربع النهائي مع روما، خسرنا ذهاباً 4-1 وفزنا إياباً في ملعبنا".

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"برشلونة سيتأهل إلى نهائي الأبطال على حساب ليفربول" - بيدرو 🗨️ pic.twitter.com/p0Z5sThju0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

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وأضاف: "للأمانة لم أتعرض لأي تهديد في اللقاء الثاني، زملائي قدموا عرضاً عظيماً دفاعياً وهجومياً، سنحتاج للعمل بقوة دفاعياً لتكرار الأمر هذا العام".

وواصل البرازيلي: "برشلونة فريق قوي هجومياً، ولكن يحظى بمساندة كبيرة كذلك في الوسط، فريق منظم وخظير في الكرات الثابتة، يجب أن نقدم كل شيء لبلوغ النهائي".

وسيُلعب لقاء الذهاب بين الفريقين بعد أقل من أسبوعين من الآن، بينما في الوقت الراهن سيلعب ليفربول مع كارديف مساء الأحد في البريميرليج.