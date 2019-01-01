أليسون يعد جماهير ليفربول بموسم مختلف في البريميرليج ودوري الأبطال

الحارس البرازيلي تحدث أيضاً عن تجربة اللعب ضد ليفربول مع روما الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا

يتوقع أليسون بيكر حارس ليفربول، نهاية سعيدة لفريقه في صراع المنافسة على الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الحارس البرازيلي يؤمن بقدرة الريدز على تقديم شيئاً مميزاً لجماهير الفريق أيضاً بدوري أبطال أوروبا.

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الفريق يتساوى حالياً مع مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج، بينما يلعب أمام بايرن ميونيخ في دور الـ16 للأبطال.

وقال أليسون في تصريحات صحفية:"نحن في أقصى درجات التركيز ممكنة ونستعد جيداً للفترة القادمة".

وأضاف:"نريد الظهور بمستوى مميز وتقديم شيئاً خاصاً للجماهير وللمدرب لتأكيد نجاح المشروع الحالي".

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وتابع:"ليفربول الآن مختلف، يمكننا تحقيق بطولة ولكن يجب علينا العمل ومواصلة العمل بجد لتحقيق أهدافنا".

واستكمل حارس الريدز:"الجماهير لها دوراً هاماً في كل انتصارات الفريق ونعتبرهم اللاعب رقم 12".

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أليسون سبق وأن لعب ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع فريقه السابق روما.

وقال عن المشاركة مرة أخرى هذا الموسم ولكن بقميص ليفربول:"أتذكر اللعب أمامهم كانت مباراة صعبة جداً وأجواء خيالية في الملعب".

ليفربول يلعب أمام بايرن في ذهاب دور الـ16 من الأبطال في 19 فبراير الجاري على ملعب أنفيلد، قبل الخروج لمواجهة البافاري على أرضه يوم 13 مارس.