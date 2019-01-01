أليسون يطمئن مشجعي ليفربول على الإصابة وبرنامج علاجه

يشعر بتحسن كل يوم

تفاعل حارس مرمى ليفربول أليسون بكير، مع أحد مشجعي النادي النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول الاستفسار والاطمئنان على آخر مستجدات الإصابة التي تعرض لها الدولي البرازيلي مؤخرًا.

وأصيب حارس مرمى روما السابق أثناء تصديه لتسديدة في مباراة الريدز ضد نوريتش سيتي في افتتاح موسم البريميرليج، على إثرها اضطر لترك مكانه للوافد الإسباني الجديد أدريان.

وفي الوقت الذي تأكد فيه غياب أليسون لمدة 6 أسابيع، تلقى ليفربول ومدربه يورجن كلوب، صدمة أخرى غير متوقعة، بتعرض الحارس الجديد أدريان لإصابة بالنيران الصديقة، بعد الاصطدام بأحد مشجعي النادي في احتفال الفوز بكأس السوبر الأوروبية.

"ما زلت صغيرًا، ما زالت لدي الفرصة لأعود مجددًا لما كنت عليه، وأنافس في المستويات العليا كما كنت أفعل مع مانشستر"



ماكيدا 🗣️



⭕️ فريدريكو الآن 27 عامًا ويلعب مع باناثانيكوس اليوناني pic.twitter.com/OQcgebDnjw — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

لكن من حُسن الحظ، بدأ أليسون يستجيب لعلاجه من إصابته في ربلة الساق، وتأكيدًا على ذلك رد على سؤال المشجع الذي حاول الاطمئنان على الإصابة ومدى استجابته لبرنامج علاجه قائلاً "نعم يا صديقي.. أتحسن كل يوم".

وجاءت رسالة أليسون المطمئنة لمشجعي الريدز عمومًا، بعد التصريحات التي أدلى بها المدرب الألماني عن أزمة النقص العددي الحاد في مركز حراسة المرمى قبل مواجهة ساوثامبتون في الجولة الثانية للبريميرليج، بعد إصابة أدريان الغريبة، إلا أن الأخير رفض استبعاد عودته في مباراة الغد، لافتًا أنه يسابق الزمن للتعافي من إصابته في الكاحل قبل المباراة.