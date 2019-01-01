أليسون يرفض المقارنة بينه وبين نوير

الحارس البرازيلي يشيد بزميله فيرجيل فان دايك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول مقارنته بمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، وذلك قبل لقاء الفريقين في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أليسون:"لا يمكنني مقارنة نفسي بنوير، إنه واحد من الأفضل في آخر 10 سنوات، ربما يكون الأفضل. لقد فاز بكل شيء وأنا فقط أبدأ، إنه نموذج لي وشخص عظيم أيضاً، واللعب ضده هو حلم قد تحقق".

وعن زميله المدافع فيرجيل فان دايك قال:"من الرائع اللعب معه ومع جميع الزملاء، فريقنا لديه الكثير من الجودة ولكن فان دايك مهم للغاية بالنسبة لطريقة لعبنا".

أما عن تقنية الفيديو وما إذا كانت ستفيد في مباراة مثل التي خاضوها ضد بيرنلي قال:"الفيديو هنا لمساعدة الجميع ولمساعدة الحكم على اتخاذ القرار، لا أعلم ما يدور في ذهن الحكام في لحظة اتخاذ القرار عموماً، ولكن يجب علينا احترام قراراتهم".

وأخيراً عن مدربه يورجن كلوب قال:"هو رجل مرح خارج الملعب، في الملعب يكون جاد للغاية بوقت العمل، فهو شغوف جداً فيما يتعلق بالكرة".

وكان ليفربول قد تعادل مع بايرن ميونيخ في الذهاب بدون أهداف على ملعب أنفيلد.