أليسون: لم اهتم بمبلغ انضمامي لليفربول وهذا ما أعمل عليه كثيراً

الحارس البرازيلي لا يهتم بالجانبين البدني والفني بقدر اهتمامه بالجانب العقلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول أن العامل الذهني لحارس المرمى، أهم بكثير من الجانب البدني والفني، مشدداً على أنه يعمل دائماً على تطوير نفسه ذهنياً.

وانضم البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً إلى ليفربول خلال صيف 2018 مقابل 65 مليون إسترليني، قبل أن يتعاقد تشيلسي مع كيبا ليصبح أغلي حارس في التاريخ.

وقال أليسون في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا: "في كرة القدم يجب عليك أن تتعامل مع الضغوط".

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وواصل: "في الواقع لقد كنت أغلى حارس مرمى لمدة أسبوعين، ولكنها كانت صفقة كبيرة للغاية فأدى ذلك إلى ارتفاع سقف الطموح، ولكنني لم أكلف نفسي أكثر من الذي أفعله في الطبيعي بغض النظر عن قيمة صفقة انتقالي".

وتابع: "بالنسبة لي أهم شيء هو مساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لديّ، أنا أرى أن أهم شيء هو قوة العامل العقلي مع الجانبين البدني والفني، من المهم أن يكون الحارس في كامل تركيزه طيلة اللقاء، لا يمكن السهو ولو لدقيقة، ما أعمل عليه كثيراً هو تركيزي".

وأكمل: "أحب مشاهدة الأهداف في جميع البطولات، لأحلل لنفسي ماذا أفعل إن كنت في مثل هذا الموقف".

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وحصل أليسون على جائزة أفضل حارس، والمقدمة من الفيفا في شهر سبتمبر الماضي، كما تواجد في القائمة النهائية للكرة الذهبية لأفضل حارس.

وقال الحارس البرازيلي حول جوائزه الفردية: "هدفي الأهم في كرة القدم هو الفوز بالألقاب الجماعية، ولكن بطبيعة الحال عندما تساعد فريقك في الفوز ببطولة جماعية فإنك تحصل على مثل هذه الألقاب".