أليسون: كلوب جعلني أسطورة في ليفربول

البرازيلي من الأعمدة الأساسية في الفوز بالدوري

تحدث أليسون بيكر، حارس ونجم ليفربول، عن تتويج ناديه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والدور الكبير الذي لعبه مدربه يورجن كلوب في الإنجاز.

ليفربول أخيراً كسر غياب دام 30 عاماً عن الفوز بالبريميرليج وتُوج رسمياً بالمسابقة الخميس الماضي بعد تعثر صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

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وقال أليسون لموقع ناديه الرسمي: "أقصى درجات الاحترام لأي شخص أملكها ستكون ليورجن، لا يوجد العديد من الكلمات لوصفه، ربما أحتاج للتحدث بالبرتغالية!".

وأضاف: "هو كل شيء لهذا النادي والفريق، تعاقد معي وأعطاني فرصة القدوم إلى ليفربول وجعلني أشعر بالخصوصية، الجميع هنا يشعرني بذلك، ولكنه له مكانة خاصة".

وواصل البرازيلي: "أحترمه كثيراً لأنه تعاقد معي وأعطاني الفرصة لأصبح أسطورة في ليفربول، قمنا بأمر استثنائي بالفعل ولكن هناك الرغبة لفعل المزيد".

وختم: "السماء هي حدودنا لذا سنستمر في التقدم ونتطلع للتحدي القادم، وهو بالنسبة لنا المباراة المقبلة ثم الموسم التالي، نريد الألقاب الجماعية والفردية".

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أليسون انضم قبل عامين من صفوف روما إلى الريدز مقابل قرابة 80 مليون يورو كأحد أغلى اللاعبين في تاريخ النادي.