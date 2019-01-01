أليخاندرو جوميز: الفوز على ميلان سيكون هدية عيد ميلادي

أليحاندرو جوميز نجم أتالانتا يتحدث حول مباراة ميلان الليلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم نادي أتالانتا أليخاندرو جوميز عن المواجهة المرتقبة أمام ميلان، حيث أكد أن الفوز فيها سيكون بمثابة هدية عيد ميلاده.

ويحل ميلان مساء اليوم السبت ضيفًا ثقيلًا على أتالانتا في بيرجامو، في إحدى قمم الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وبهذا الشأن، صرح أليخاندرو جوميز بأن المواجهة ستكون واحدة من العوامل الحاسمة بالنسبة للمراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال جوميز: "الفوز على ميلان سيجعلنا في المركز الرابع، سيكون هذا مذهلًا من أجل مواصلة العمل فيما تبقى من الموسم الحالي"

⚽️ لو أن لكرة القدم أسبوعًا لمنافسات النجوم الفردية كما في الـ #NBA وأسبوع الـ #NBAAllStar 🏀



من بين "عتــاولة" وسط الميدان هؤلاء 👇 .. من منهم سيفوز بسباق أفضل مُمَرر؟ 🤔 pic.twitter.com/QaJwcpwbwa

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "اليوم أنا أحتفل بعيد ميلادي، الفوز في مواجهة الليلة سيكون بمثابة الهدية التي سيقدمها لي أتالانتا في عيد ميلادي هذا العام"

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يذكر أن أتالانتا يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 39 نقطة.