أليجري: يوفنتوس حقق أمر طيب بالفوز ببطولتين من أربع ورونالدو لا يكفي

يوفنتوس يفشل مجدداً في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، التقليل من موسم فريقه بعد توديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد أياكس مساء الثلاثاء.

وسقط يوفنتوس بتورينو بهدفين مقابل واحد بعد سابق تعادله ذهاباً بنتيجة 1-1، ليخرج للموسم الثاني على التوالي من ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال أليجري بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "قلت للرئيس إذا كنت لا أملك الحافز للاستمرار والفوز بكل شيء، ومن ضمنها الأبطال، فمن الأفضل الرحيل، ولكن يجب توضيح صعوبة الفوز".

أليجري: أياكس يستحق العبور لنصف النهائي

ليس هذا العام يا رونالدو .. ليس هذا العام 🤦‍♂️ pic.twitter.com/SjsHXUYKdC — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

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وأضاف: "هناك فرق أخرى مجهزة، الفوز ليس سهلاً، الموسم الحالي حققنا بطولتين من أربع، وهذا أمر جيد لأنه النصف، الآن علينا التركيز على يوم السبت والفوز بالسكوديتو".

وواصل أليجري: "أتينا برونالدو ليقوي حظوظنا في الأبطال، ولكن في الكرة 1+1 ليس دائماً تساوي 2، ممكن 3، أو حتى 6 أو صفر، الجميع انتظر التتويج بعد وصوله، الأمر لا يعمل هكذا، لو فكرنا هكذا سنفقد عقلنا".

واستمر: "هذا العام عانينا من عدة إصابات، تشان، خضيرة، كوستا، كوادرادو، ولكن التفكير بالأمر ليس مفيداً، الفوز بالأبطال يعتمد على كيف تصل لتلك المرحلة من الموسم، عندما تفقد 6-7 لاعبين في سبعة أيام هذا صعب".

وتحدث أليجري عن مستوى باولو ديبالا: "لم يقدم العرض الأفضل فنياً أمام أياكس، ولكن لعب دوراً مهماً مع رونالدو في الضغط على دي يونج، ثم أصيب، مشاركة كين أعطت بعد هجومي، ولكن لم نكن متماسكين كفاية".

ويملك يوفنتوس فرصة التتويج رسمياً بالدوري الإيطالي الجولة المقبلة حال انتصاره على فيورنتينا في ملعب "أليانز".