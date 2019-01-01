أليجري: سأستمر في يوفنتوس والفوز بالأبطال ليس مثل تحقيق البطولات الودية

يوفنتوس فشل أوروبياً مجدداً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، استمراره في تدريب الفريق الموسم المقبل وعدم الرحيل كما تحدثت بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

وتضاربت التقارير حول مصير أليجري في الفترة المقبلة بين الاستمرار والرحيل، وسط حديث عن إمكانية عودة أنطونيو كونتي أو تعيين ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام.

وقال أليجري بالمؤتمر الصحفي لمباراة روما: "فزنا بالدوري قبل شهر من نهايته، خلال أسبوع سأقابل الرئيس ونتحدث كما فعلنا العام الماضي، لقد أخبرته بالفعل قبل لقاء العودة مع أياكس أنني أنوي البقاء".

وأضاف: "أنا أبدى امتناني للرئيس، إذا أردا استمراري فجوابي معروف، البعض يتحدث عن خروجنا من دوري الأبطال من ربع النهائي، هو يظن أن الفوز بها بنفس سهولة تحقيق البطولات الودية".

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وواصل المدرب: "غداً سيكون لقاء جميل أمام روما، وكذلك أمام أتالانتا، نريد الأخير أن يكون احتفالاً مبهجاً للجماهير، سيكون أمراً رائعاً مشاهدته".

وأكد أليجري مجدداً أن لقاءه مع أنييلي سيتم الأسبوع المقبل: "لا يوجد تغيير، فقط تم تأجيله بعض الوقت، عندما كنت في ميلان قيل إن جوارديولا سيكون خليفتي، دائماً هناك اسم يتم ذكره، لا أعرف إذا كان سيتم تجديد العقد أم لا".

وحول مستقبل ديبالا: "يمكن أن يبدأ غداً، يحتاج لإنهاء الموسم على أحسن شكل، الموسم الماضي كان أمامه هيجواين وماندجوكيتش، الآن فقط رونالدو وهو لاعب مختلف".

ويحل يوفنتوس ضيفاً مساء الأحد على روما في لقاء تحصيل حاصل له، ولكن مهم لأصحاب الأرض في سعيهم للتأهل لدوري الأبطال.