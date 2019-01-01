أليجري ينتقد كين وجماهير كالياري الحمقى بعد واقعة العنصرية

العنصرية تعود للظهور بالملاعب الإيطالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، ما حدث في مباراة الفريق أمام كالياري من أحداث عنصرية وحمل مسؤولية الأمر لجميع الأطراف المعنية.

وشهد اللقاء هتافات عنصرية من جماهير أصحاب الأرض تجاه ثنائي يوفنتوس مويس كين وبليز ماتويدي ، وقام الأول بالرد عليها بالاحتفال بهدفه بشكل استفز الحاضرين.

وانتصر يوفي على مضيفه بهدفين نظيفين مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.

وقال أليجري مع "سكاي": "لم أسمع أي شيء صادر من المدرجات لأنني كنت مركزاً فقط على المباراة، تحتاج للذكاء للتعامل مع الأمر وعدم إثارة الجماهير".

وأكمل: "وأنا لا أعنى بالجماهير الحمقى المتواجدين بالمدرجات ولا تفسير لتصرفاتهم، هؤلاء موجودين في الحياة، الحديث عن الأمر لا يفيد، ولا إيقاف المباريات لأن ليس الجميع مشاركاً".

من هو اللاعب؟



🇮🇹 | نابولي | 1992-95

🇮🇹 | بارما | 1995-02

🇮🇹 | إنتر | 2002-04

🇮🇹 | يوفنتوس | 2004-06

🇪🇸 | ريال مدريد | 2006-09

🇮🇹 | يوفنتوس | 2009-10

🇦🇪 | الأهلي | 2010-11 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

بونوتشي يهاجم كين بعد تعرضه للهتافات العنصرية أمام كالياري

وأتبع الإيطالي: "نملك التكنولوجيا، لنستخدم الكاميرات للعثور على المتسببين ونعطيهم إيقافاً مدى الحياة عن حضور المباريات، الأمر ممكن، ولكن السلطات لا تريد فعله".

وحول أليجري حديثه إلى لقاء ميلان المقبل: "ماندجوكيتش سيتعافى من البرد، وديبالا سيعود الأربعاء للتدريب هو وسبيناتزولا، كوستا كذلك سيكون متاحاً، أما خضيرة يحتاج للوقت، سنقيم حالة كاسيرس، وكوادرادو سيعود خلال أسبوع".

وعن كريستيانو رونالدو: "سنرى، نقيم حالته يوماً بعد الآخر ولا حاجة للتسرع".

ويستضيف يوفنتوس ميلان مساء السبت المقبل في لقاء مرتقب بالدوري الإيطالي الانتصار فيه سيقربه خطوة جديد للحفاظ على السكوديتو.