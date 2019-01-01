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أليجري يكشف نتيجة فحص رونالدو ومدى قربه من مواجهة أياكس

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ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق أصبح قريبًا من العودة للملاعب من جديد.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس أن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أصبح قريبًا للغاية من العودة للملاعب من جديد عقب إصابته الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليجري خلال مؤتمر صحفي وأكد خلالها أن الأيام المقبلة ستشهد حسم موقف رونالدو النهائي من مواجهة أياكس.

وقال أليجري: "كريستيانو يعمل من أجل العودة في أقرب وقت ممكن، أتمنى أن يكون مستعدًا لمباراة أياكس، ستكون مواجهة صعبة للغاية".

وأضاف: "يبدو أفضل بشكل واضح من خلال الاختبار الذي خضع له اليوم، والساق في حالة أحسن، سيكون هناك فحص سريري آخر لنرى مدى استجابته".

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وأكمل: "لا يزال أمامنا تسع أيام حتى يوم المباراة، وسيكون لدينا الوقت لنقيم كل شيء بشكل كامل، لكننا سنأخذ كامل حذرنا في التعامل مع الإصابة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد رجحت ألا يلحق رونالدو بمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وأياكس.

 

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