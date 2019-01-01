أليجري يكشف موقف رونالدو من لقاء أياكس ولا يهمه مكان الفوز بالدوري

يوفنتوس ينتظر رقم قياسي في الدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، سعادته بالعودة في النتيجة والفوز على ميلان في افتتاح الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وقلب يوفنتوس تأخره لفوز بنتيجة 2-1، ليفصله 3 نقاط عن الفوز بلقب الدوري الإيطالي الخامس والثلاثين في تاريخه.

وجاءت تصريحات أليجري عقب نهاية اللقاء عن التتويج الرسمي بلقب الدوري والذي قد يُحسم غدًا حال خسارة نابولي من جنوى: "ننتظر الأمور الحسابية لكننا قريبون للغاية، نحتاج لفوز أو تعادل، الأهم هو الفوز بالدوري لا يهم المكان لكن علينا تهنئة اللاعبين".

وعن الأداء في الشوط الأول: "لم نكن جيدين، كان هناك بعض الفضوى، لكن بعد الاستراحة أصبحنا أكثر تنظيمًا ونُحرك الكرة بشكل جيد، كنت أعرف أنه سيكون هناك متاعب أمام ميلان، تلك المرة الأولى التي نلعب بـ3 مدافعين في الخلف يكون ساندرو بها، بتواجد سبيناتزولا ودي تشيليو على الأطراف، وبيرنارديسكي في منتصف الملعب".

وواصل عن مباراة اليوم: "نحن نعرف صعوبات تلك المباراة، كانت جيدة وكان لدينا أكثر من لاعب جديد على التشكيل في النهاية فزنا، عامة هي مباريات يوفنتوس ميلان، ودائمًا الحوافز موجودة وبعد الهدف كانت ردة الفعل جيدة".

وعن احتمالية عودة رونالدو أمام أياكس في دوري الأبطال يوم الأربعاء: "سنرى هو يتحسن وسنرى ما ستؤول له الأمور، نتمنى أن يتعافى رونالدو وأن يعود كوستا، ودخل خضيرة ماحتياطي وبإمكانه أن يقدم أداء جيد".

وعن ديبالا صاحب الهدف: "يريد المشاركة كما يريد الجميع، الهدف أعطاه الثقة بشكل أكبر، في الأندية الكبيرة، يعمل الجميع على خطف مقعد المشاركة ، لذلك ستكون معركة دائمة".

وأتم عن مويس كين صاحب هدف الفوز وإمكانية مشاركته بدوري الأبطال: "سنرى هل سيلعب في دوري الأبطال وهو يقدم أداءً مميزًا حتى اليوم، لقد جاء من على الدكة وسجل، لاعب شاب يقدم أداء جيد واتمنى أن يواصل، وأقدر احتفاله اليوم".

حسنًا كل شيء أصبح على ما يرام الآن في بافاريا ✋



⭕️ المهمة تمت بنجاح.. بايرن ميونيخ يقتنص الصدارة بنجاح، ,وبات قريبًا من الحفاظ على لقب الدوري الألماني، بعد خماسية في بوروسيا دورتموند ⚠️🐝 pic.twitter.com/cY2nIcww6f — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

ويستعد يوفنتوس للقاء أياكس في دوري الأبطال، الأربعاء المقبل، ثم العودة الأسبوع القادم، وسيكون لقاء سبال حاسمًا للقب الدوري.