أليجري يكشف توقيت مشاركة رونالدو وأفكاره الدفاعية بغياب كيليني

الإيطالي تحدث عن لاعبي يوفنتوس وشكل الفريق أمام اياكس

كشف المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري، عن موعد مشاركة رونالدو وكذلك شكل الفريق دفاعياً، قبل لقاء أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى يوفنتوس لتخطى عقبة أياكس الذي أقصى ريال مدريد حامل اللقب، من أجل الاقتراب أكثر من حلم النجمة الثالثة.

البرتغالي رونالدو عاد لدعم هجوم السيدة العجوز بعد غياب أسبوعين بداعي الإصابة: "لقد تدرب معنا وإذا لم يحدث شيء قبل اللقاء سيكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق، أياكس فريق قوي أخرج ريال مدريد، وكذلك لعب أمام بايرن ميونيخ، لديهم الفنيات وسيكون اللقاءين بمثابة نهائيين بين الفريقين".

وتابع عن مباراة الغد في يوهان كرويف أرينا: "هذه أول مباراة لحصد مركز في المربع الذهبي، نريد أن نكون أكثر حدة، لأنني اتوقع مباراة مفتوحة ولن تنتهي بالتعادل السلبي، المباراة ستكون مختلفة تمامًا عن مواجهة أتلتيكو مدريد، الخطأ في مدريد كان في التفكير، لقد هربنا من الخطر".

وعن أداء أياكسك "أنهم فريق بدني قوي في الكرات الهوائية واستخلاص الكرة، وهذا ما سيحدد اللقاء، لابد أن نمتلك القدرة على الدفاع الجيد، لأن أياكس فريق متنوع، نستعد لهذا اللقاء بتحديد نقاط القوة والضعف، إذا امتازوا بالحدة لابد أن نكون مثلهم، نتوقع وجود مساحات للبناء وهذا سيكون في أغلب مجريات اللقاء".

وتابع عن دفاعه مع غياب كيليني وخط الوسط: "غدًا سيلعب خضيرة أو بينتانكور في خط الوسط، نمتلك 3 مدافعين، أشك في اللعب بثلاثي، روجاني من أفضل المدافعين في إيطاليا وكذلك أوروبا، لم أجد مدافع لديه نفس المعلومات مثل التي نمتلكها".

وعن عودة دوجلاس كوستا لتدعيم الهجوم: "سيكون حاسم في المواجهتين، من المؤسف عدم تواجد خوان كواردوادو، لكن لابد من تركه خارج القائمة وإدخال أحد المدافعين في قائمة يناير".

واختتم عن ديبالا: "موهوب للغاية، لكن ليس كل موسم متشابه، باولو خاض حصة تدريبية رائعة، وعاد للمستوى الذهني المطلوب، ويتعافي بدنياً، ولديه الرغبة في إثبات نفسه، أنه من أكبر لاعبي يوفنتوس موهبة".

ويسعى يوفنتوس لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، قبل مواجهة الأياب الأسبوع المقبل في تورينو.