أليجري يكشف تشكيل يوفنتوس أمام سامبدوريا واستبعاد كريستيانو رونالدو

كشف ماسيلميانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل الفريق لمباراة سامبدوريا مؤكدًا غياب كريستيانو رونالدو للراحة.

المدرب الإيطالي يخوض آخر مباراة له مع البيانكونيري بعد إعلان رحيله بصورة نهائية.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي لمباراة سامبدوريا: "جئت اليوم لكي أحيكم جميعًا في آخر مرة قبل الرحيل عن صفوف البيانكونيري، أتمنى رؤية الجميع في المباراة".

وتابع: "غدًا سوف يلعب كارلو بنسوليو في حراسة المرمى وأمام كاسيراس ودانيلي روجاني وكيلليني وماتيا دي شيليو وكودرادو وإيمري تشان وبينتاكور وبيريرا وباولو ديبالا وكذلك مويس كين".

أليجري أكد غياب كريستيانو رونالدو عن المباراة لأجل الحصول على الراحة قبل الانضمام لمنتخب البرتغال كما أوضح أنّ تشيزني مصاب في الركبة وسوف يخضع لعملية جراحية، مشيرًا إلى غياب ماتويدي وبيرناردسكي وكانسيلو وماريو ماندزوكيتش ودوجلاس كوستا وأليكس ساندرو.

🎙 Allegri: @Cristiano will not play. He must rest for his national team and it is right that others should play. #SampJuve #ForzaJuve