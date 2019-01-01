أليجري يفسر ابتعاده عن مواقع التواصل وحقيقة رحيله عن يوفنتوس

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، عن الأسباب وراء إغلاقه لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعية، كما علق على الشائعات حول رحيله عن تدريب يوفنتوس.

وأغلق أليجري مساء الخميس كل حسابته الالكترونية وسط تقارير تتحدث عن غضبه من التقارير حول رحيله عن يوفنتوس والانتقادات بحق مستوى الفريق مؤخراً.

وقال أليجري في مؤتمر مباراة نابولي: "اتخذت القرار أثناء العشاء، أراه أمراً طبيعياً، إنسان قرر ترك المواقع تلك، تعجبت من كم الصخب حول الموضوع".

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وأضاف: "وسائل التواصل وسيلة مهمة نعم، ولكن ليس لجميع الأفراد، وفي بعض الأحيان تتحول إلى مشكلة".

وتحول أليجري بحديثه إلى التقارير حول رحيله: "رأيت الرئيس منذ بضعة أيام، وكالعادة نتحدث عن المستقبل والحاضر، لا يوجد مشاكل، وكما ذكرت من قبل أنا مرتبط بيوفنتوس وسنتحدث ونرى ما سيحدث".

ويحل يوفنتوس ضيفاً مساء الأحد على نابولي في قمة الجولة السادسة والعشرين من السيري آ.