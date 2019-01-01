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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أليجري يغلق حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

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Getty
الإيطالي أيامه معدودة مع البيانكونيري
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قام المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، لنادي يوفنتوس الإيطالي، بإغلاق حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأغلق الإيطالي حسابه على كل من تويتر وإنستجرام دون أي سبب واضح.

وتعالت الأصوات والتهديدات ضد المدير الفني وعائلته في الأونة الأخيرة، مع أداء يوفنتوس المتراجع، وخروجه من كأس إيطاليا.

وتزيدات بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ويسعى أليجري للفوز بفارق 3 أهداف على الروخيبلانكوس من أجل التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وحقق أليجري الثنائية المحلية، في المواسم الأربعة السابقة مع السيدة العجوز، إلا أن لقب دوري الأبطال الذي خسر النهائي فيه مرتين 2015 و2017، يعد الأهم للجماهير والإدارة.

الجدير بالذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، يعد من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة الإيطالي الموسم المقبل.

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