أليجري يغازل رونالدو: تواجده معنا في الفريق فرحة في حد ذاته

أليجري يمدح رونالدو بمناسبة نهاية العام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري بخصوص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث وصفه بهدية العام 2018 بالنسبة للجميع في تورينو. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وكان كريستيانو رونالدو قد نجح في تقديم بداية رائعة مع السيدة العجوز، حيث يتربع على عرش هدافي الدوري الإيطالي للموسم الحالي برصيد 14 هدفًا.

وبخصوص ذلك، تحدث أليجري حول سعادته بتواجد رونالدو في صفوف يوفنتوس، مضيفًا أن الجميع داخل الفريق شعر بالفارق لوجود رونالدو.

وأضاف أليجري: "تواجد رونالدو سبب سعادة في تورينو، يمكنك أن تنظر إلى الجماهير في ملعب الأليانز ستاديوم، إلى العاملين، إلى الجميع في الخارج ستشعر بذلك"

وبخصوص التطلعات نحو الموسم الجديد قال أليجري: "لا زال لدينا الكثير من الوقت للحديث حول أي تتويجات أو ألقاب، علينا أن نعمل ولا ننظر لذلك الآن"

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد انضم إلى صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية قادمًا من ريال مدريد مقابل حوالي 105 مليون يورو.