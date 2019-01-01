أليجري يعلن عن مستقبله بشكل رسمي

ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس يؤكد أنه لن يعمل في كرة القدم بالموسم الجديد وسيكتفي بالراحة في منزله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس أنه لن يعمل في تدريب كرة القدم بالموسم الجديد وسيأخذه على سبيل الراحة.

جاء هذا في بيان أصدره المدير الفني الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وأكد من خلاله أنه في حاجة للراحة في تلك الفترة.

وقال أليجري: "سأبقى لمدة عام في المنزل لأنني في حاجة لتنظيم بعض الأمور في حياتي الخاصة، من أجل عائلتي وأطفالي وأصدقائي".

وأضاف: "في السنوات الـ 16 الماضية كنت كأجهزة الطرد أبعد الجميع عني، وتركت المشاعر العائلية وكل ما يتعلق بالأطفال والأصدقاء يمر بسهولة".

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وأكمل: "هذا العام سأكون في حاجة للراحة من أجل إعادة شحن البطاريات حتى أعود في الموسم التالي بشكل أفضل".

جدير بالذكر أن أليجري كان قد ودع تدريب نادي يوفنتوس بنهاية الموسم المنصرم بعد خلافات عديدة مع إدارة النادي جاءت عقب وداع دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.



