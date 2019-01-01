أليجري يسخر من تتويج يوفنتوس في مباراة نابولي وجنوى

تعثر نابولي يعني تتويج يوفنتوس بالسكوديتو رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سخر ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، من أهمية مباراة نابولي وجنوى رغم لعبها دوراً في إعلان تتويج فريقه رسمياً بالدوري الإيطالي.

وأي خسارة لنابولي مساء الأحد أمام ضيفه سيعني فوز يوفي بلقبه الثامن على التوالي قبل سبع جولات من انتهاء البطولة المحلية.

وعند سؤاله عن إذا كان سيشاهد المباراة، قال أليجري للصحافة: "اليوم يوجد مسلسل فلاش ونجلي يحبه كثيراً، أما مساء الأحد فيوجد مونوبوليو على التلفاز".

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سجل 15 ⚽️

صنع 10 🅰️



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وأضاف: "تشجعي جنوى؟ لفعل هذا يجب ارتداء الوشاح الخاص بهم والجو حار للغاية لفعل هذا".

وفي حال فوز نابولي سيتأجل تتويج يوفنتوس للقاء الأسبوع المقبل أمام سبال على ملعب الأخير، أو الانتظار للجولة التالية عندما يستضيف فيورينتينا بتورينو.

ووصل يوفنتوس حالياً إلى 84 نقطة بعد 31 مباراة، بفارق 21 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي.