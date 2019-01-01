أليجري يرفض منح شارة القيادة لكريستيانو رونالدو أمام أياكس!

تعرف على أبرز ما قاله مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري عشية مواجهة أياكس أمستردام

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس أن كريستيانو رونالدو لاعب الفريق لن يحمل شارة القيادة، وذلك عشية مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في ملعب أليانز ستاديوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب قائد البيانكونيري جورجيو كيليني عن مواجهة الفريق الهولندي بسبب الإصابة، مما أثار تساؤلات البعض عن هوية حامل شارة القيادة.

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وعن هذا الأمر قال أليجري: "رونالدو لاعب استثنائي، ولكن من سيحمل شارة القيادة إما بونوتشي أو كيليني".

ويخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 34 عامًا موسمه الأول مع فريق السيدة العجوز، وذلك بعد قدومه من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعن أخطر أسلحة منافسه اللاعب فرينكي دي يونج وكيفية إيقافه قال أليجري: "سنحاول الضغط عليه بقوة وعدم ترك مساحات له، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا على أرضية الميدان من أجل تحقيق الفوز والعبور لنصف النهائي".

يذكر أن مباراة الذهاب التي استضافها ملعب يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية كانت قد انتهت بالتعادل بهدفٍ لكل فريق.