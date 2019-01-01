أليجري يرد على أخبار رحيله عن يوفنتوس ويكشف خبايا تجديد تعاقده

المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس يؤكد أنه على علاقة طيبة برئيس النادي ويقول أنهما قررا الحديث عن عقده الجديد بعد نهاية الموسم

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس أنه على وفاق تام مع إدارة النادي الإيطالي عقب انتشار أخبار حول وجود خلافات بينهما.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني لبطل الدوري الإيطالي وأكد خلالها أنه قرر مع إدارة الفريق أن يتحدثوا عن عقده الجديد في الصيف المقبل.

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وقال أليجري: "بالنسبة لكم أنتم الصحفيين تقومون بعملكم، لكن هل من الطبيعي لمدرب يتصدر الدوري ولديه فارق 16 نقطة ولا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا أن يغادر مكانه؟".

وأضاف: "لدي علاقة طيبة وتفاهم كبير مع إدارة يوفنتوس، واجتمعت مع الرئيس بالأمس وقررنا أن نتحدث عن عقدي الجديد عقب نهاية الموسم".

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وعن مواجهة أتلتيكو مدريد: "لدينا كل عوامل النجاح التي تجعلنا نحقق الفوز يوم الثلاثاء المقبل، ومباراة مدريد منحتنا إلهام كبير قبل مواجهة العودة".

واختتم تصريحاته: ""ماندجوكيتش تدرب منفردًا مثل ديبالا، بعد المران سنعرف ما إذا كان جاهزًا لمباراة الغد، رونالدو سيبدأ على مقاعد البدلاء".