أليجري يحل أزمة العنصرية ويُحمل كين المسؤولية

يوفنتوس فاز بهدفين على ملعب صعب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، أن مويس كين أخطأ بإثارة جماهير كالياري، والتي هتفت ضده بهتافات عنصرية، عقب تسجيله هدف يوفنتوس الثاني.

وتفوق يوفنتوس بهدفين نظيفين، على كالياري ليعزز من صدارته للدوري الإيطالي قبل 8 جولات على النهاية.

وعلق ماكس على الأداء عقب نهاية اللقاء: "أداء قوي، وأظهرنا قوة فنية ولم نمنح كالياري أي فرصة، وهذا نادر عندما نلعب أمام فريق قوي على أرضه، أعرف أننا نحتاج لنصبح أكثر قوة أكثر مما أظهرنا أمام أودينيزي وإمبولي".

وسجل كين الهدف الرابع له في آخر 4 مباريات بالدوري وتعرض لهتافات عنصرية عقب احتفاله بالهدف الثاني ليوفنتوس: "لقد سجل الهدف وقدم شوط ثاني أفضل، لم أسمع شيئًا من المدرجات، لقد كنت أركز في المباراة، علينا أن نكون أكثر ذكاءً في التعامل مع الموقف ولا نستفز الناس، وهذا لا يعني الأغبياء المتواجدين وسط الجماهير وطريقة تعاملهم مع المواقف".

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✨مويس كين يصبح أصغر لاعب يُحرز 4⃣ أهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم - بعد جادون سانشو pic.twitter.com/SnLsel7r8Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

وواصل: "دائمًا في الحياة، هناك أغبياء يقومون بأشياء غبية ويفسدون الأمور على الجميع، لا اعتقد أن الحديث عن الأمر يساعد، لأن ليس الجميع فعل هذا في الملعب، نريد استخدام الكاميرات وعقاب المتسببين، الأمر سهل للغاية، حددهم ويتم عقابهم بالمنع لعام أو أثنين، أو مدى الحياة، لدينا التكنولوجيا، إذا كانت لدي السلطة لا أريد المشاكل حقًا".

وسيلتقي يوفنتوس مع ميلان الأسبوع المقبل في قمة الجولة الـ31، ثم مع أياكس الهولندي بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.