أليجري يتعلم الإنجليزية من أجل مانشستر يونايتد

بسبب النتائج السيئة للشياطين الحمر هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

بدأ ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، التحضير من أجل العودة مرة أخرى لمجال التدريب هذا الموسم.

أليجري رحل عن يوفنتوس بعد نهاية الموسم الماضي، بعد خلافات مع إدارة النادي الإيطالي، ليقرر الحصول على راحة.

صحيفة "جارديان"البريطانية، أشارت لإمكانية قطع أليجري لهذه الفترة التي يقضيها بدون عمل لتددريب مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي يبحث بشكل مستمر عن مدرب جديد، لخلافة النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويأتي ذلك للنتائج السيئة والأداء الباهت للشياطين الحمر منذ بداية الموسم، وحالة الغضب التي يشعر بها جمهور الفريق.

ومن جانبه يحرص أليجري في الوقت الحالي، على تعلم اللغة الإنجليزية بشكل مكثف تحسباً لهذه الخطوة التي تبدو قريبة.

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فكرة إقالة سولشاير ليست واردة الآن، ولكنها قد تتم في أي وقت تخرج فيه الأمور عن السيطرة، ويعتبر أليجري على رأس قائمة المرشحين لخلافته.

يذكر أن أليجري ارتبط أيضاً الفترة الماضية بالعمل في البريميرليج، ولكن من خلال نادي آخر وهو توتنهام، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.