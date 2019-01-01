أليجري هدد إدارة يوفنتوس بالاستقالة

ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس هدد إدارة النادي الإيطالي بالاستقالة من منصبه بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطا

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس كان قد هدد إدارة النادي بالرحيل عن تدريبه في الأيام الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن أليجري لوح بفكرة الرحيل حالًا عن تدريب الفريق بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن رئيس النادي أندريا أنيلي قام بإلغاء كافة مواعيده فور سماعه لما حدث وتحدث مع أليجري من أجل إقناعه بالعدول عن قراره.

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وكان أليجري قد ألمح في تصريحات صحفية أن مستقبله رفقة البيانكونيري غير مضمون وقال: "سأتحدث مع رئيس النادي عندما يتخذ قراره، أنا سعيد بتواجدي حاليًا، لكن لأستمر نحتاج لوجود موافقة ثنائية".

وكان نادي يوفنتوس قد تعرض للخسارة بهدفين نظيفين أمام نظيره أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو وأصبح استمراره في البطولة محل شك.

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جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد حسم الدوري الإيطالي نظريًا بالأمس بعد الفوز على نابولي وتوسيع الفارق مع صاحب المركز الثاني لـ 16 نقطة.