أليجري: مواجهة نابولي مختلفة عن أتلتيكو مدريد

مدرب يوفنتوس يؤكد على معاناته أمام نابولي رغم الفوز

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بأن فريقه عانى أمام نابولي رغم الانتصار عليه في عقر داره ملعب سان باولو بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقال أليجري في تصريحاته عقب المباراة: "عانينا أمام نابولي وهذا طبيعي لأننا كنا نواجه ثاني الترتيب، لعبنا بعشرة لاعبين ضد عشرة لذلك كانت المباراة صعبة".

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أما عن الفارق بين مواجهة نابولي وأتلتيكو مدريد قال: "الفريقان مختلفان، نابولي فريق هجومي، وأتلتيكو مدريد فريق دفاعي".

وكان يوفنتوس قد خسر مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام فريق أتلتيكو مدريد بثنائية مقابل لا شيء في عقر دار الأخير ملعب واندا ميتروبوليتانو.

يشار إلى أن يوفنتوس يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق الكالتشيو بفارق ست عشرة نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي.