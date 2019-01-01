أليجري: كرة جوارديولا وساكي ليست متاحة للجميع

أليجري يتحدث عن ساكي وجوارديولاو يكشف نصيحته لجيامباولو

قال ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس إن كرة القدم لا تلعب بطريقة واحدة، كما أنها تبدو بسيطة للغالبية حتى لو كان هناك بعض الأساتذة ممن يرون فيها غير ذلك.

وكان أليجري قد تحدث عن عدم عودته للتدريب في الوقت الحالي، ثم تطرق إلى مسألة الفارق بين الأشكال المختلفة لكرة القدم ونصيحته التي قدمها لماركو جيامباولو عندما تولى الأخير تدريب ميلان.

وحول ذلك، قال أليجري، ليس الجميع جوارديولا، في بعض الأحيان تحتاج لأن تكون أكثر بساطة، لعب كرة القدم العمودية والمباشرة ليس عيبًا وفي حال لعب بالشكل السليم فإنه يوفر الكثير.

وأضاف: "عندما يتحدث ساكي أشعر بالغضب أحيانًا، تشعر أنك في عالم من الأساتذة، ليس الجميع هكذا، أحيانًا لعب ساكي نفسه لعبًا مباشرًا وفاز بالخمسة على ريال مدريد، الظروف هي من تجبرك على بعض الأشياء"

وتابع: "جوارديولا في برشلونة وصل إلى قمة كرة القدم وكان مثاليًا، ولكنه في نفس الوقت امتلك تشافي وإنييستا وميسي، وهؤلاء لا يمتلكهم الجميع"

وأردف: "نصحت جيامباولو حين درب ميلان وقلت له لا تصنع فريقًا من لاعبي الاسطوانات فيقسمونك إلى نصفين، من الجيد أن تلعب بصانع ألعاب متحرك ولكنه بالطبع ليس سوسو، عليك أن تكون أكثر بساطة وأن تتأقلم مع الظروف"

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يذكر أن ماسيمليانو أليجري قد حقق مع ميلان آخر لقب فاز به على مستوى الدوري الإيطالي، وحدث ذلك في موسم 2011 قبل أن تبدأ سيطرة يوفنتوس المطلقة والتي حقق خلالها أليجري نفسه مع السيدة العجوز 5 دوريات متتالية.