أليجري عقب العودة: ليست رسالة لمن لم يؤمنوا بنا

المدرب الإيطالي سعيد بلاعبيه عقب الفوز على أتلتيكو..

أبدى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس سعادته بالفوز على أتلتيكو مدريد 3-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عما إذا كانت أهم مباراة له مع يوفنتوس قال ماكس في تصريحاته لـbeIN Sports:"لا بالتأكيد، هي مباراة مهمة وكان علينا قلب النتيجة واستطعنا الفوز بفضل لاعبين المميزين

وأضاف:"طالبت اللاعبين بأن يلعبوا بهدوء أعصاب، كنت أعلم أن المباراة ستكون هيستيرية ولكن نجحنا في تسجيل هدف تلو الآخر

وتابع:"إنه انتصار رائع علينا أن نستمتع به الآن ثم نرى. لم يكن الأمر مسألة رسالة لمن لم يؤمنوا بنا ولكن الأمر أنها تُلعب على مباراتي ذهاب وإياب وقد استطعنا قلب النتيجة".

وكان يوفنتوس قد خسر ذهاباً على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد، لينجح في التأهل بمجموع المباراتين 3-2.