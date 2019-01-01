أليجري: ظهرنا بشكل جيد ولست مهتماً بالخسارة من سبال

برر الدخول بالبدلاء لحرصه على إراحة لاعبيه قبل مواجهة أياكس

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، أنه ليس مهتماً بخسارة فريقه من سبال بهدفين مقابل هدف.

يوفنتوس فشل في حسم لقب الدوري الإيطالي بالجولة الثانية والثلاثين من عمر المسابقة، حيث كان التعادل يكفيه فقط للفوز بها بشكل رسمي.

أليجري دخل اللقاء بمجموعة من اللاعبين البدلاء، لإراحة النجوم الأساسيين قبل مواجهة أياكس أمستردام هذا الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

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وقال مدرب يوفي عقب الخسارة:"لعبنا بمجموعة من اللاعبين الصغار وظهروا بشكل جيد، الهدف الثاني جاء بسبب نقص الخبرة".

وأضاف:"أظهرنا رد فعل مناسب في الشوط الثاني لكن لم نستطع تعديل النتيجة، أردت مشاهدة كوادرادو غير المتواجد معنا بدوري الأبطال بكل أسف".

وتابع:"الحالة البدنية له ولديبالا لم تكن في أفضل صورة، في الفرق الكبيرة يجب على كل لاعب القتال من أجل الحصول على مركزه، ولكني سعيد بما قدمه ديبالا قبل مباراة الثلاثاء".

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وعن اللعب بالبدلاء:"كان من السهل القيام بذلك وضمان الفوز بالدوري بشكل رسمي، ولكن أيضاً لا يجب نسيان الأبطال المسابقة الهامة جدًا لنا".

المنافسة مع نابولي:"بطبيعة الحال أنت تفوز بالاسكوديتو لو حققت 84 أو 86 نقطة، الموسم الماضي نابولي حقق 91 نقطة وجاء في المركز الثاني، لذلك مستوانا وقتها كان استثنائياً".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ84 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي الثاني، والذي قد يهدي اللقب للسيدة العجوز، في حالة خسارته من كييفو بنفس الجولة.