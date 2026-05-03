ابتعد عن أليجري يا بيريز .. كذبة "متعة" باريس وبايرن أكبر دليل!

يعد ملف المدرب القادم لريال مدريد من الأهم على الساحة الرياضية في الوقت الراهن، من الرجل الذي سينقذ الملكي ويعيده لمنصات التتويج عقب موسمين عجاف، وعام شهد رحيل مدربين شابين في صورة تشابي ألونسو وعلى الأرجح ألفالو أربيلوا بنهاية الموسم الجاري.

عدة اسماء طُرحت في الآونة الأخيرة، جوزيه مورينيو، ديديه ديشان، ماوريسيو بوتشيتينو، وماسيمليانو أليجري. المدرب الإيطالي المخضرم الحالي لميلان يحظى بإعجاب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وحاول في مرتين سابقتين ضمه، ولكن أليجري اختار يوفنتوس، والآن الحديث يدور حول محاولة ثالثة محتملة.

يعد أليجري أحد افضل المدربين في العقد الماضي، مدرب يعرف كيف يحقق البطولات المحلية، مدرب يتكيف مع المتاح من لاعبين وليس صاحب مطالب كبيرة وصفقات ضخمة، وعلى الصعيد الأوروبي سبق وبلغ النهائي في مناسبتين مع يوفي عندما توفرت له الأدوات وجيل قوي.

مسيرة أليجري شهدت تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، آخر لقب دوري يعود إلى 2019 مع يوفنتوس، وآخر كأس وبطولة عمومًا هي كوبا إيطاليا في 2024 مع يوفنتوس أيضًا، والرجل تحول من مدرب بطولات إلى رجل إنقاذ للكبار، ومهمته إيصال فرقه لدوري الأبطال أكثر من المنافسة على السكوديتو، الوضع الحالي مع ميلان في السيري آ، والسبب هو جموده التكتيكي وكأن الزمن توقف به في 2019 حين كانت خططه الدفاعية والتزامه التكتيكي الصارم كافيًا.

شهد المؤتمر الصحفي للقاء ميلان المقبل ضد ساسوولو سؤالًا ذكيًا من أحد الحاضرين لأليجري عن رأيه في موقعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ التي أصبحت حديث العالم بسبب الكرة الهجومية الممتعة وتسجيل تسعة أهداف والتخلي عن الدفاع مقابل البحث عن هز الشباك، خصوصًا أنها أتت بعد ساعات قليلة من كلاسيكو ميلان ويوفي الذي انتهى مجددًا بتعادل سلبي كحالة متكررة في السنوات الأخيرة بين العملاقين.

















رد أليجري كان مفصلًا واستغرق تقريبًا ثلاثة دقائق، لدرجة أنه مع نهايته سخر بأنه هنا من أجل ساسوولو وليس بايرن وباريس، ولكن الأبرز كان إشارة المدرب التوسكاني لنقطة "دقائق اللعب" لتوضيح السبب الرئيسي في فارق المستوى بين اللقاءين، إذ استعرض فارق دقائق اللعب بين قمة باريس وبايرن، وتلك في الدرجات المختلفة للكرة الإيطالية، والتي بلغ معدلها دقيقة ونصف للدوري الإيطالي في الدرجة الأولى، وثلاث دقائق ونصف لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بحسب أليجري.

رد أليجري كان مقنعًا وشاملًا صحيح، ولكن بالتدقيق، كان خاطئًا، بحسب "أوبتا"، دقائق اللعب الفعلية في قمة باريس وبايرن بلغت 54 دقيقة، بينما في لقاء ميلان ويوفنتوس السلبي بلغت 62 دقيقة، 8 دقائق و9 أهداف هو الفارق بين المباراتين، ما يحول تفسير أليجري بأن بقاء الكرة في الملعب فترة أطول كافي لصنع كرة قدم أفضل وإعطاء اللاعبين الفرصة لإبراز المهارات والصناعة والتسجيل إلى مجرد كذبة وتفسير ليس صحيح.









ببساطة شديدة يا أليجري، السبب وراء الفارق بين الكرة في المباراتين هو التوجه الجديد لكرة القدم بقيادة هانز فليك وفينسان كومباني ولويس إنريكي وحتى في إيطاليا من سيموني إنزاجي وكريستيان كيفو الآن، ليس مهمًا كم سأستقبل أو ماذا أفعل في المواجهات المباشرة، المهم كم سأسجل، لا مشكلة أن أتلقى أربعة أهداف لطالما سأسجل أنا خمسة، ولا مشكلة لو خسرت من ريال مدريد ذهابًا لو فزت في بقية مبارياتي ضد صغار الليجا ووصلت لفارق 13 نقطة.

الجميع في إيطاليا يشتكي من استمرار المدربين في اعتماد أسلوب 3-5-2 الدفاعي وغياب الأجنحة المهارية في الدوري الإيطالي، وأليجري أحدهم بتوظيف رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش كرأسي حربة بدلًا من موقعهما الأساسي، وتفضيل لاعبي وسط مثل أدريين رابيو ويوسف فوفانا على جاشاري وريتشي فقط بسبب معدلات ركض الثنائي الأول رغم مهاريات الثاني، والتفكير فقط في حسابات جمع النقاط بشق الأنفس لضمان مركز دوري الأبطال، وهاهو عقب تحليله المكثف لقمة بايرن وباريس يعنون مؤتمره بأن ميلان بحاجة لست نقاط من أجل الأبطال، ويبرزها كإنجاز وهدف للفريق.

كان أليجري قبل عشر سنوات أحد أفضل المدربين في أوروبا، وقتها حين قارع ريال وبرشلونة وفاز عليهم بالثلاثة بجيل ضم بيرلو وفيدال وبوجبا وتيفيز وغيرهم، ولكن مثله مثل مورينيو وكونتي توقف بهم الزمن ولم يواكبوا التطور الكروي الذي مر بعدة مراحل وصولًا لبرشلونة فليك وبايرن كومباني، ولذا هو مكانه المناسب دوري متهالك مثل الإيطالي، وقد يكون حلًا مناسبًا لمنتخب إيطاليا الذي يحتاج للثوابت والبناء من الصفر قبل أن يحاول حتى مواكبة العصر، ولكن الحديث عن ريال مدريد؟ سواء أليجري أو مورينيو سيكون الأمر ضربًا من الجنون.









تجربة أنشيلوتي نجحت رغم أن البعض قد يصنف الإيطالي مع مواطنه ومورينيو في نفس الفئة من المخضرمين، ولكن "كارلو" ذكي عرف يطور من نفسه ويلعب على روح المجموعة وإعطاء الحرية لنجومه، وحتى هو في الموسم الماضي تلقى دروسًا قاسية أمام فليك عجلت برحيله، وأي فشل مع البرازيل رغم عقده طويل الأمد قد يكتب الفصل الأخير في مشواره الكروي التدريبي الرائع.

يحب الصحفي الإيطالي "كارلو جارجانيسي" وصف أليجري بالديناصور، توصيف مناسب لرجل يعيش خارج زمنه كرويًا ويصر على أساليبه، وريال مدريد ليس بكهف يا بيريز، تجربة تشابي ألونسو أثبتت التفكير في الطريق الصحيح رغم فشلها، فلا داعي للعودة للعصور القديمة بحثًا عن تكرار التجارب الناجحة، لأن ريال مدريد وجمهوره لن يتقبلا عامًا ثالثًا دون بطولات، ومشاهدة المزيد من نجاحات فليك وفريقه الكتالوني على أنقاض الملكي.