أليجري: رونالدو سيلعب أمام نابولي ويوفنتوس أوروبياً مثل ريال مدريد

قمة منتظرة في نابولي بين المتصدر والوصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، أن فريقه لن يستهين بقمة الدوري الإيطالي أمام نابولي مساء الأحد ووصفها بالحاسمة من أجل السكوديتو.

ويتفوق يوفنتوس على ملاحقه نابولي بثلاثة عشر نقطة بعد مرور 25 جولة من الدوري الإيطالي حتى الآن.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نابولي يقدم بطولة مميزة، وغداً مباراة مهمة من أجل صورة الكرة الإيطالية، نحتاج للعودة لمستوانا حتى لا تظهر مشاكل".

وأتبع: "برأيي سيكون لقاءاً مفتوحاً بين الفريقين، ونريد تقديم عرضاً قوياً لأنها قمة الكرة الإيطالية، غداً سنلعب من أجل حسم لقب السكوديتو".

وحول أحوال لاعبي فريقه: "رونالدو تدرب بشكل طبيعي وسيشارك غداً، واحداً من بينتانكور وتشان سيلعب، ونتمنى استعادة دوجلاس كوستا قبل أتلتيكو، ماندجوكيتش يمر بفترة عقم تهديفي تحدث لأي لاعب".

فيا يحسم ديربي الإسباني في الأراضي اليابانية على حساب توريس

👟 "قدماه قدمي الذهب" لا يكف عن التمريرات والإبداع والتسجيل

🏟 مباراتان

⚽️ هدفان

🎯 2 أسيست

🏆قاد فريقه إلى نهائي كأس هولندا

يبدع ويُمتع ويفعل ما يحلو له 🔝#سوبر_جول لهذا الأسبوع هو رسام الأطلسي حكيم زياش فخر المغرب🇲🇦 الذي يقدّم مستويات رائعة مع ناديه أياكس👏 pic.twitter.com/bvLm7OMcVs — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 1, 2019

الفوز في الكلاسيكو يمنح برشلونة التفوق على ريال مدريد للمرة الأولى منذ 87 عامًا

وعاد أليجري للحديث عن مقابلة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال: "ريال مدريد احتاج 11 عاماً للعودة مرة أخرى للتتويجات، نحن في حالة الخسارة نرى كل شيء أسود، وهذا غير صائب".

وأتبع: "اعتبرتم يوفي ميتاً قبل حتى أن يخرج رسمياً، أنا أتحدث مع الرئيس ونعرف جيداً ماذا نفعل، أنا كمدرب يجب أن أكون مثالاً وأتقبل النقد بصدر رحب".

وكان يوفنتوس قد خسر بهدفين نظيفين من أتلتيكو مدريد قبل أسبوعين في دوري الأبطال ويلعب الأسبوع المقبل على أرضه في تورينو العودة.