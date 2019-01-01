أليجري: رونالدو قريب من العودة وبونوتشي أساء التصرف

أليجري يتحدث قبل مواجهة ميلان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، أن نجمه كريستيانو رونالدو تعافى وقد يكون جاهزاً لمواجهة أياكس بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وكانت آخر التقارير قد أكدت تطور حالة رونالدو وعودته للتدريبات مع باقي زملائه في الأيام الماضية بعد إصابته مع البرتغال قبل أسبوعين.

وقال أليجري في مؤتمر مباراة ميلان المقبلة: "رونالدو في حالة أفضل، قبل خمسة أيام من أمستردام المؤشرات جيدة، نتمنى أن يكون حاضراً ولكن لم يكون معنا غداً".

وتحول أليجري بحديثه إلى المباراة: "الفوز بثمان بطولات دوري أمراً ليس سهلاً، أرقام مذهلة، إذا فزنا ستكون ليلة رائعة واحتفالية، قلت هذا العام أن 86-87 ستجعلنا نفوز".

🇩🇪 بايرن ميونخ؟

🇮🇹 إنتر؟

🇫🇷 ليون؟

❓ نادٍ آخر؟



ما هي وجهة مورينيو القادمة؟ 👀 pic.twitter.com/Tssrf6ItXK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

وواصل: "نابولي قدم بطولة كبرى وبرأيي سيفوزوا بالبطولة في أعوام قادمة بهذا المستوى الذي يقدموه".

وعن حالة المصابين: "عاد ديبالا وماندزوكيتش وسبينازولا، كوستا سيعود أمام أياكس، كوادرادو يتطور، بيرين ليس جاهزاً، وكاسيريس سيبتعد لثلاثة أسابيع، وكيليني سيرتاح غداً غالباً".

وأبدى أليجري رأيه في قضية كين وبونوتشي: "بونوتشي أساء التعبير في تصريحاته بعد المباراة، ولكن أوضح رأيه بعد ذلك عبر وسائل التواصل".

ويملك يوفنتوس فرصة التتويج بالدوري رسمياً الجولة المقبلة حال الانتصار على ميلان السبت وعدم فوز نابولي في مباراته مع جنوى الأحد.