أليجري: رونالدو أفضل عقلية للاعب كرة قدم شاهدتها في حياتي

موسم واحد كان كفيلًا ليدرك أليجري الاختلاف في عقلية كريستيانو رونالدو

قال ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لديه رأس مختلف عن أي شخص آخر في كرة القدم.

وقاد أليجري يوفنتوس في وجود كريستيانو رونالدو في موسم واحد فقط والذي كان الموسم الأول للنجم البرتغالي بقميص السيدة العجوز.

ومن خلال ذلك العام أدرك أليجري الاختلاف بين رونالدو والبقية حيث قال إن صاروخ ماديرا لديه أفضل عقلية عن أي لاعب عمل معه خلال مسيرته.

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وأضاف في تصريحات لصحيفة التايمز: "كان لدي الكثير من اللاعبين الأقوياء في الملعب والذين لديهم عقلية قوية من اللاعبين الذين قمت بالإشراف على تدريبهم خلال مسيرتي في ميلان ويوفنتوس خصوصًا"

وتابع: "مدافعون مثل جورجيو كيليني وأليساندرو نيستا، لاعبو خط وسط مثل جينارو جاتوزو وكلارنس سيدورف ومهاجمون مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو"

وأردف: "رونالدو هو أفضل لاعب على مستوى العقلية.،رونالدو لديه رأس مختلف للجميع. لقد فاز بخمسة كرات ذهبية، وخمس بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبية مع منتخب البرتغال"

وأكد: "هذا صعب للغاية ودائمًا ما يكون هو الفارق بين رونالدو وأي لاعب آخر، يحافظ على شغفه وطموحه باستمرار، كل عام لديه هدف جديد"

وحول نهاية حقبته مع يوفنتوس قال: "المدرب لا ينبغي أن يسبب القلق للاعبين، إذا بدأت فقط من أفكارك، ولم تبدأ من جودة المادة البشرية التي لديك بين يديك، فأنا أعتبر ذلك خطأً كبيرًا.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد فاز في موسمه الأول في يوفنتوس والذي لعبه تحت قيادة ماسيمليانو أليجري ببطولة الدوري الإيطالي فقط وخسر كل من الكأس ودوري أبطال أوروبا.