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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أليجري: انتظر مكالمة الإدارة لمعرفة مصيري الموسم المقبل

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تعرف على تصريحات أليجري قبل ديربي تورينو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ماسيلميانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أنّه لم يحدد بعد إن كان مستمرًا لموسم إضافي مع البيانكونيري كما تحدث عن مواجهة تورينو في الديربي.

التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب أليجري من مغادرة يوفنتوس في الصيف المقبل.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تورينو: "سوف ألتقي برئيس يوفنتوس في الفترة المقبلة وسوف نتحدث عن خطط المستقبل. لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق. لقد تعرضت للعديد من الانتقادات ولا أزال هنا لخمس سنوات".

وأوضح: "لو قررت الإدارة منحي فرصة للاستمرار لعام سادس فهذا يمنحني الدوافع اللازمة لتقديم الأفضل لأنه يعني وجود ثقة وإيمان في قدراتي وأفكاري الفنية".

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صاحب الـ 51 عامًا أشار إلى اللعب برباعي دفاعي بوجود جورجيو كيلليني وليوناردو بوتشي مشيرًا إلى أنّ مارتن كاسيريس ورأندريا بارزالي عادا للتدريبات وفي حالة جيدة.

وأردف: "مباراة الديربي لها قيمة كبير للغاية، سوف نلعب بكامل قوتنا ونحاول تقديم لقاءً قويًا كما حدث في الشوط الثاني أمام إنتر".

واختتم: "تورينو سيخوض المباراة بأفضل ما لديه، فالأمر لا يتعلق فقط بالديربي ولكن بسبب المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على فيورنتينا.

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