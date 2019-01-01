أليجري: الهزيمة جاءت في الوقت المناسب وسعيد من أجل ستورارو

ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد أن الخسارة أمام جنوى جاءت في الوقت المناسب ويعرب عن سعداته بمستوى ستورارو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس على غضبه من تعرض فريقه للهزيمة اليوم أمام جنوى ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من السيري آه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليجري عقب المباراة وأكد خلالها أن الخسارة جاءت في الوقت المناسب وفي ظل اراحته للعديد من العناصر الأساسية.

وقال أليجري: "بكل تأكيد الحمل البدني الذي بذلناه في دوري أبطال أوروبا كان كبيرًا لكننا لعبنا مباراة جيدة، وفي أفضل أوقاتنا سجل ستورارو لهم".

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وأضاف: "أنا سعيد من أجل ستورارو لقد غاب لمدة عام وجاء ليسجل هذا الهدف، نحن في يوفنتوس عائلة واحدة، وأنا حقًا سعيد من أجله".

وأكمل: "هذه الهزيمة تفيدنا، علينا أن نفكر أننا لا نزال في حاجة لتحقيق الفوز في خمس لقاءات أخرى، لكن رغم ذلك لعبنا مباراة جيدة".

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جدير بالذكر أن يوفنتوس في الوقت الحالي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة وخلفه نابولي بـ 57 نقطة.