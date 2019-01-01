أليجري: الفيديو سيغير دوري الأبطال ونريد الفوز على فروسينوني أولًا

ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد على أهمية تحقيق الفوز أمام فريق فروسينوني بالدوري الإيطالي أولًا قبل التفكير في مواجهة دوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس على ضرورة تحقيق الفوز أمام فريق فروسينوني بالدوري خلال مواجهة الجولة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليجري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتحقيق الفوز لإستكمال مشواره نحو اللقب.

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وقال أليجري: "علينا أن نفكر في الفوز على فروسينوني غدًا قبل التفكير في أي شيء آخر، ستكون ثلاث نقاط هامة في طريقنا وهدفنا نحو لقب الدوري الإيطالي".

وأضاف: "علينا أن نبقي في رأسنا أن ذلك الفريق حقق الانتصار في ثلاث مباريات خارج أرضه، وعلينا أن نلعب بشكل المناسبة لنستعد لمواجهة دوري الأبطال في الأسبوع المقبل".

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وأكمل: "كيليني وبارزالي سيكون من الصعب تواجدهما في التشكيلة الأساسية، وروجاني قد يستريح، ولدينا بونوتشي وددي تشيلو وكانسيلو سيبدأون المباراة، وقد نريد ماتيودي وكاسيراس".

واختتم تصريحاته: "أنا سعيد للغاية لإدخال الفار في دوري أبطال أوروبا، بكل تأكيد سيكون ذلك مفيدًا، فمثلًا الهدف الذي ألغي بالأمس لأياكس كان من المستحيل إلغاؤه في ظروف عادية".