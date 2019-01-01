أليجري: الفوز بالدوري الإيطالي ليس سهلاً

يوفنتوس يحتاج نقطة وحيدة للتتويج رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، الأحاديث عن سهولة تتويج فريقه بمسابقة الدوري الإيطالي في ظل اقترابه من لقبه الثامن توالياً.

ويحتاج رجال أليجري لنقطة من اللقاءات الست المقبلة أو أي تعثر لصاحب المركز الثاني نابولي لإعلان فوزه رسمياً بنسخة العام الحالي.

وخسر يوفنتوس بهدفين مقابل واحد مساء السبت أمام مضيفه سبال، ولا يزال بإمكانه التتويج هذا الأسبوع في حال تعثر نابولي الأحد أمام كييفو.

وقال أليجري بالمؤتمر الصحفي لمباراة سبال: "سنفوز وقتما نفوز، لنرى ما يحدث في لقاء نابولي، أو سننتظر الأسبوع المقبل، المهم الآن التحضير لبلوغ نصف النهائي".

أليجري: ظهرنا بشكل جيد ولست مهتماً بالخسارة من سبال

ما هذه التسديدة!🤣🤣 pic.twitter.com/jkBoMnwwk6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

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وأكمل: "نحتاج نقطة حتى لو نابولي فاز بكل اللقاءات، أسمع أن التتويج باللقب سهل ليوفي، البطولة سهلة لمن لا يفوز، أما من يفوز بها الأمر صعب".

واستمر أليجري: "يوفنتوس يملك القوة للفوز بكل اللقاءات، لأن لو ركز على اللقاءات المباشرة فقط لا تفوز بالبطولات، هذا ما تعلمته وأطبقه، يبدو أن الكرة أصبحت للعلماء".

واستطرد: "عندما أسمع أن البطولة سهلة أقول لا، يوفي لعب مثل باقي الفرق نفس عدد المباريات وأقول إن الفوز صعب، ولسبع سنوات متتالية، نقوم بأشياء هائلة ببلوغ 84 نقطة في 31 مباراة، أو 32، هذا ليس سهلاً".

ويستضيف يوفنتوس نظيره أياكس مساء الثلاثاء المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهاباً 1-1.