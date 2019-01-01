أليجري: الدوري لم ينتهِ بعد

مدرب يوفنتوس سعيد بالانتصار العريض على أودينيزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه على أودينيزي برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أليانز ستاديوم عقر دار البيانكونيري في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الكالتشيو.

وقال مدرب فريق السيدة العجوز في تصريحاته بعد المباراة: "اللاعبون قدموا مباراة رائعة اليوم، لم يكن لدي أدنى شك بما سيقدمه الفريق، مازال لدينا خمس مباريات نحتاج للفوز بهم لضمان التتويج بالسكوديتو".

تاديتش ينضم لثمانية اسماء دونت في تاريخ صحيفة "ليكيب" العريقة

كما أضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "علينا أن نطور من أنفسنا على المستوى الفردي، لدينا أكثر من لاعب شاب قادر على التطور، كين لاعب رائع من حيث مهارته امام مرمى الخصم، يحتاج للتطور في التحركات وهذا منطقي لشاب من مواليد عام 2000".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال قال المدرب الإيطالي: "المباراة ستكون مختلفة تمامًا، نحتاج لأن نكون أكثر دقة وسرعة بالكرة، من الخطأ ألا نفكر بإيجابية، احتاج بايرن ميونيخ أكثر من عشر سنوات ليتوج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، تشيلسي احتاج المزيد من السنوات، الهوس بدوري الأبطال مفهوم، ولكن علينا أن نلعب من أجل المتعة".

وعن مستقبله مع الفريق قال أليجري: "رحلت عن ميلان منذ أربع سنوات، هذا عامي الخامس مع يوفنتوس وأتمنى الاستمرار".