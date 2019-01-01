أليجري: الحذر واجب في التعامل مع إصابة رونالدو

المدرب يؤكد عودة رونالدو حين لا يكون هناك خطراً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طمأن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الجماهير على حالة لاعبيه قبل مواجهة إمبولي في الدوري الإيطالي.

وقال أليجري:"سيعود رونالدو حين لا يكون هناك خطر لتجدد الإصابة، فمع مثل هذا النوع من الإصابات الحذر أمر ضروري".

وأضاف:"لقد حصل على يوم راحة ذهب فيه إلى برشلونة، وقد عاود الحركة بشكل طبيعي. يجب الحذر مع الإصابات عموماً، وسيعود حين يبدو بحالة جيدة، حيث سيخضع لفحوصات نهائية يوم الاثنين".

أما عن بقية اللاعبين فأوضح:"أيضاً سنختبر حالة دوجلاس كوستا يوم الاثنين، حيث سيكون جاهزاً للعودة في دوري أبطال أوروبا".

وتابع:"ماتيا دي تشيليو أيضاً بات جاهزاً، وخوان كوادرادو سيعود خلال أسبوع، وسنرى بشأن سامي خضيرة الأسبوع المقبل أيضاً".

يذكر أن رونالدو كان قد أصيب مع منتخب البرتغال خلال مباراة تصفيات يورو 2020 ضد صربيا.