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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

ألونسو ينتقد تقنية الفيديو ويشكك في رحيل أودوي لبايرن ميونخ

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Getty Images
لماذا انتقد ألونسو تقنية الـ VAR؟ وما رأيه في رحيل أودوي لبايرن ميونخ؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

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انتقد الإسباني ماركوس ألونسو، مدافع تشيلسي، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والتي تسببت في احتساب هدف فوز توتنهام على البلوز في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، سبق وانتقد الحكام الإنجليز مؤكدًا أنّهم لا يعرفون كيفية تطبيق الـ VAR.

وقال ألونسو في تصريحات لصحيفة "إيفيننج ستاندرد" البريطانية: "لم نكن محظوظون في المباراة. توتنهام وصل لمرمى فريقنا مرة واحدة فقط احتسبها حكم الراية تسلل ولكن الـ VAR حولها لضربة جزاء".

وتابع: "حينما شاهدت اللقطة مرة أخرى بالفيديو بدت لي تسللًا واضحًا وحتى حكم الراية أشار بذلك ثم تراجع، يبدو أنّه تم شرح لنا طريقة عمل التقنية ولكن الحكام لم يعرفوا ذلك".

الدولي الإسباني أشار إلى أنّ هذه الطريقة تجعل الأمور مربكة للاعبين، لأنّ الحكم بعد أن ألغى الكرة تردد وعاد لاحتساب ركلة جزاء، كما أنّ تراجع حكم الراية جعل الجميع في حالة شك.

وتطرق صاحب الـ 28 عامًا إلى الحديث عن كولوم هودسون أودوي، لاعب الفريق والمطلوب في بايرن ميونخ، موضحًا: "إنّه لاعب رائع وشاب صغير لديه إمكانيات مميزة، كما أنّه جائع للفوز بالمباريات والبطولات".

واختتم: "بايرن ميونخ؟ نحن تشيلسي، فريق عظيم يتواجد في أكثر البطولات تنافسية هو الدوري الإنجليزي، لا أدري لماذا قد يقبل أحد ترك البريميرليج والانضمام لبايرن ميونخ".

وكان حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبافاري، اعترف برغبة فريقه التعاقد مع أودوي في يناير أو بنهاية الموسم الحالي.

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