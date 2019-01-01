ألونسو يقارن بين برشلونة وريال مدريد ويكشف ذكرياته الأولى مع البلانكوس

تعرف على تصريحات ماركوس ألونسو حول فترته في ريال مدريد

كشف ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي، تفاصيل بداية مسيرته الكروية مع ريال مدريد والفارق بين الأخير وبرشلونة.

ألونسو بدأ مسيرته الاحترافية في أكاديمية ريال مدريد قبل أن يرحل إلى الدوري الإيطالي ثم لتشيلسي.

وقال ألونسو في تصريحات للموقع الرسمي للبلوز: "والدي كان مشجعًا لأتلتيكو مدريد وبرشلونة لأنه لعب للفريقين وعائلة والدتي تشجع الروخي بلانكوس وحينما كنت بعمر 11 عامًا تلقيت فرصة للانضمام لريال مدريد وقبلت هناك".

وتابع: "الأمور في ريال مدريد ليست معقدة مثل برشلونة لأنّ الأهم مع الملكي أن تكون لاعبًا جيدًا وتتصرف بطريقة احترافية أما في البلوجرانا فطريقة اللعب والفلسفة أمر هام للغاية، ورغم ذلك لم يكن الأمر سهلًا لأنني لعبت أحيانًا مع فئات عمرية أكبر".

ألونسو كشف عن أول استدعاء للتدرب مع الفريق الأول وكان وقتها بعمر 16 عامًا ويلعب في مركز الجناح قبل أن يغير ليتواجد ظهيرًا أيسرًا.

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وأردف: "لن أنسى أول مرة تدربت مع الفريق الأول وكان ذلك في موسم 2008-2009 وزاملت كريستيانو رونالدو وكاكا وكان الأمر ممتعًا ولكن مرهقًا لأنني بعمر 16 عامًا فقط كنت أرغب في تقديم 120% من إمكانياتي أمامهم".

واختتم: "لن أنسى أول مباراة لعبتها بقميص ريال مدريد في الفريق الأول وشاركت بديلًا لجونزالو هيجواين مع بيليجريني ضد ستاندرد. قدمي لم تكن تتحملني قبل المباراة وكنت ارتجف رعبًا".

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد ضم ألونسو حال قرر مارسيلو الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.