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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ألونسو يرحل عن ريال مدريد ويقترب من تدريب فريق إسباني

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Getty Images
تعرف على موقف ألونسو من الاستمرار في تدريب دريف ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب تشابي ألونسو، المدير الفني لناشئي ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال الصيف الجاري.

ألونسو حقق الدوري الإسباني مع فريق ريال مدريد تحت 14 عامًا ومرشح لقيادة الرديف خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال سوسيداد يقترب من التوقيع مع ألونسو لقيادة الفريق فنيًا في الدوري الإسباني الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنّ صاحب الـ 37 عامًا سوف يحصل على رخصته التدريبية ليستطيع قيادة فرق الصف الأول يوم الجمعة المقبلة وبعدها سوف يقوم بالتوقيع مع الفريق الباسكي.

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وأوضحت الصحيفة أنّ راؤول جونزاليس سيحصل هو الآخر على الرخصة يوم الجمعة وقد يستمر في عمله مدربًا للرديف في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أنّ راؤول تولى تدريب الرديف خلفًا لألفارو بينتو والذي تمت إقالته بعد انتقاده لهدد من لاعبي الفريق الأول الملكي.

ويجهز فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، راؤول لقيادة الفريق الأول في المستقبل.

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