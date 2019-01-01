ألونسو: كنت لأتمنى العمل مع كلوب

نجم ليفربول السابق معجب بالمدرب الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد تشابي ألونسو، نجم ليفربول السابق، بالعمل الذي يقوم به المدرب يورجن كلوب مع الفريق وتمنى العمل تحت قيادته.

ويقود كلوب الفريق حالياً للتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم ثان على التوالي.

وقال ألونسو مع "Beyond Victory": "لعبت مرات عديدة ضده، كنت لأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، أنا سعيد بوجوده في ليفربول".

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وأضاف: "هو مدرب قمة ويحب عمله، يقترب من لاعبيه ويقرأ اللعبة جيداً، أتمنى فوز ليفربول باللقب الذي يطارده منذ زمن طويل".

وختم: "أعرف معناه هذا اللقب للنادي وجمهوره، الأبطال أيضاً، وصلوا النهائي ويعرفون شعور لعبه، سيكون نصف نهائي مميز للمشاهدة".

وسيلعب ليفربول أمام برشلونة ذهاباً وإياباً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أسبوعين من الآن.